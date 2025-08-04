Європа боїться залишитися без ППО через Україну

Угода між адміністрацією Дональда Трампа та європейськими країнами-членами НАТО щодо подальшої передачі систем Patriot Україні безпосередньо залежить від того, як швидко Сполучені Штати зможуть замістити ці системи в арсеналах Європи. Про це повідомляє Euractiv з посиланням на дипломатичні джерела.

На сьогодні шість європейських країн — Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія — мають у своєму розпорядженні близько 20 батарей Patriot. Проте європейські арсенали вже значною мірою виснажені через попередні поставки в Україну: з 2022 року Київ отримав шість боєздатних батарей Patriot від США, Німеччини, Румунії та Нідерландів.

Побоювання викликає те, що подальша передача цих систем може залишити європейські країни з прогалинами у власній протиповітряній обороні на тривалий період, якщо США не зможуть забезпечити швидке поповнення їхніх запасів. Ціна однієї батареї Patriot становить близько 1 мільярда доларів, а кожна ракета-перехоплювач коштує близько 4 мільйонів доларів, що ускладнює як фінансування, так і виробництво в умовах глобального дефіциту.

Німеччина, яка відіграє ключову роль у постачанні Patriot Україні, наполягає на беззаперечних гарантіях від США, що зможе отримати нові системи протягом восьми місяців, перш ніж відправляти додаткові батареї зі своїх резервів. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже підтвердив, що Берлін отримає пріоритет у заміщенні своїх систем, що дозволить у найближчі дні офіційно оголосити про нові поставки до Києва.

Втім, це означає затримки для інших країн, зокрема Швейцарії, яка замовила Patriot ще у 2022 році, але тепер змушена чекати, поки США закриють прогалини у системах ППО НАТО.

Норвегія та Нідерланди також погодилися приєднатися до нового пакету допомоги Україні, хоча їхні ресурси також обмежені.

Приклад Румунії яскраво демонструє складність ситуації: минулого року Бухарест відмовився від однієї з двох своїх бойових систем Patriot на користь України, сподіваючись на швидке заміщення зі США. Однак контракт на нові поставки був підписаний лише через кілька місяців, а дата відвантаження була відсунута на кінець десятиліття.

Верховний головнокомандувач НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє зазначив, що середній термін очікування на нові батареї Patriot становить близько семи років. Інші джерела, опитані Euractiv, оцінили реалістичний строк поставок у декілька років, навіть попри зусилля компаній Lockheed Martin і Raytheon, які наразі нарощують виробництво ракет Patriot з 500 до 650 одиниць на рік.

Ситуація ускладнюється глобальним дефіцитом систем ППО, викликаним зростанням попиту на тлі війни в Україні та загостренням напруження на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.