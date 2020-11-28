За прошедшие сутки, 27 ноября, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Среди украинских военных никто не пострадал.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

Так, российские наемники вели огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия возле Авдеевки. Недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты использовали крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного — ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировал украинских военных возле Шумов. Кроме того, боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Катериновки.

«На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли», — сообщает штаб ООС.

С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, возле Водяного. С временно оккупированной Ужовки российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Как информирует штаб ООС, об обстрелах российских оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.