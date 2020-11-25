За пять месяцев работы автоофиксации ситуации на дорогах количество постановлений о нарушении правил дорожного движения снизилось почти на 30 процентов, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Есть четкая тенденция к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает. Вскоре приобретем 300 видеокамер, которые будут работать по всей стране», - написал он в Twitter.

Министр опубликовал инфографику, где указано, что до конца года будут установлены еще 220 камер, еще 300 камер планируют закупить и установить в следующем году.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="uk" dir="ltr">За п’ять місяців роботи відеофіксації кількість постанов про порушення знизилася майже на 30%! Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму. Система працює! Невдовзі придбаємо 300 відеокамер, які працюватимуть по всій країні! Контролюємо ПДР – рятуємо життя! <a href="https://t.co/VX2DnSM9Hn">pic.twitter.com/VX2DnSM9Hn</a></p>— Arsen Avakov (@AvakovArsen) <a href="https://twitter.com/AvakovArsen/status/1331549616546910209?ref_src=twsrc%5Etfw">November 25, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Напомним, в Киеве 1 июня в 00:01 заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

За первые сутки работы автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%, заявлял Аваков.