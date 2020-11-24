В Житомирской области, в селе Ушица от пожара пострадал храм святых апостолов Петра и Павла Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, огонь уничтожил пономарку и все имущество церковной общины.

Пожар в приспособленном для богослужений одноэтажном деревянном здании возник поздним вечером 22 ноября.

«Выгорело все имущество. Около 21-го или в 20:30 начало гореть внутри церкви. Люди начали воду лить туда. Мощи одни я нашел, в них вода попала, другие – расплавились. Все сгорело – и книги сгорели, и ризы сгорели... Церковь из старого дерева, поэтому все надо делать с нового», – рассказал настоятель храма протоиерей Сергий Бондарь.

Пожарным удалось не допустить распространения пламени по всей площади здания. Однако огнем уничтожено подсобное помещение (пономарка), повреждены стены, пол, кровля и имущество на площади 60 кв.м.

Религиозная община УПЦ села Ушица нуждается в финансовой помощи в обустройстве пострадавшей вследствие пожара церкви.

Помочь можно по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.