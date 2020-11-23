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Президент Владимир Зеленский получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Почти 28 тысяч пациентов в настоящее время находятся на стационарном лечении от коронавирусной болезни, и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни под председательством президента Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации.

Полиция за два выходных дня вынесла 1395 постановлений за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты.

На территории Словакии попал в ДТП микроавтобус, в котором ехали украинцы, в результате чего один человек погиб, а двое получили повреждения.

Сотрудники Госпродпотребслужбы в третий раз зафиксировали нарушения карантинных мероприятий развлекательным заведением «Villa Riviera», что находится по адресу: улица Днепровская набережная, 14 Д.

В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге «качества дорог» и занимает 126 место.

Лидеры G20 одобрили продление замораживания долговых выплат беднейшими странами до середины 2021 года в связи с пандемией COVID-19 и высказались за равный доступ к вакцинам.

По состоянию на утро 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусом.
ForUm

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