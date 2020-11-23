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Президент Владимир Зеленский получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом он сообщил в соцсетях.

«Должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду», - сказал он.

С сегодняшнего дня Зеленский на работе.  

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

По информации ОП, Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы «Феофания». 

 
ForUm

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