Сотрудники Госпродпотребслужбы в третий раз зафиксировали нарушения карантинных мероприятий развлекательным заведением «Villa Riviera», что находится по адресу: улица Днепровская набережная, 14 Д.

Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудники Дарницкого управления полиции составили протокол, заведение закрыто.

В воскресенье, 22 ноября, в столице работало 20 мобильных групп с участием специалистов Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве совместно с представителями полиции.

Совместно проверили 1634 субъекта хозяйствования. В частности, 315 предприятий общественного питания, 347 объектов по реализации продовольственных товаров, 716 - непродовольственных товаров, 38 агропродовольственных рынков, 77 заведений бытового обслуживания, 54 парикмахерских и салонов красоты, 20 спортзалов и фитнес-центров, 12 учреждений культуры (кинотеатры, театры , музеи), 10 АЗС, 8 аптек, 8 ТРЦ, 29 развлекательных заведений.

В ночные часы в Киеве проверено 29 учреждений, из них у 4 – выявлены нарушения. Было выявлено и закрыто развлекательные заведения «Brugge» по ул. Маршала Конева 8, «Bestie» ул. Евгения Коновальца, 44, «Villa Riviera» по адресу: улица Днепровская набережная 14 Д, «Mister Cat» по адресу: Оболонский проспект, 26. Все они работали. Были составлены протоколы по ст. 44-3 КУоАП.

«Есть заведения, которые систематически нарушают карантинные ограничения. В отношении заведения «Villa Riviera» - зафиксировано нарушение уже в третий раз, «Mister Cat» - второй раз», - говорится в сообщении.

Материалы за систематические нарушения карантина выходного дня направлены в Дарницкое управление полиции для внесения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК Украины в отношении должностных лиц ресторанного комплекса. Материалы о нарушениях «Mister Cat» в ближайшие дни будут переданы в прокуратуру Оболонского УП ГУНП в г. Киеве.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».