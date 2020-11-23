На территории Словакии попал в ДТП микроавтобус, в котором ехали украинцы, в результате чего один человек погиб, а двое получили повреждения.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице полиции Нитранского края в Фейсбуке.

Как отмечается, утром в понедельник на скоростной дороге R1 воле заправки Тековске Немце произошла трагедия.

«Украинский водитель Mercedes Sprinter, вероятно, заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, который ехал впереди. В результате ДТП один человек в микроавтобусе погиб, а водитель и пассажир оказались с травмами в больнице», - говорится в сообщении словацкой полиции.

Отмечается, что водители прошли тест на алкоголь, который показал отрицательный результат.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, а также кто был его виновником.