также в разделеПроисшествия
В Одесской области на охоте застрелили мужчину 9
В Музее Революции достоинства – снова проверка 20
В Конго от COVID-19 умер украинский военный 10
Представители «Опоры» попали в ДТП на Запорожье 8
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов и минировали украинские позиции 10
В Одессе ночью сгорели автобусы и эвакуатор 15
На Донбассе из гранатомета обстреляли военных возле Водяного 10
Харьковчанин забросал квартиру гранатами и подорвался сам 30
В Польше во время задержания погиб украинец 24
Под Авдеевкой оккупанты ранили украинского военного 18
В украинском футбольном клубе – вспышка коронавируса, у некоторых по третьему разу 20
На Харьковщине в лицее отравились почти 37 студентов 14
Главаря одной из группировок «ЛНР» заочно приговорили к 15 годам 12
Военного будут судить за хищение комплектующих частей почти на миллион 9
Судьба 69 пропавших на Донбассе военных остается неизвестной 16
На Донбассе арестовали мужчину, зарезавшего 3-летнюю дочь 59
Двух полицейских уволили за драку в центре Львова 20
ООС: Боевики открывали огонь у Марьинки 10

На территории Словакии попал в ДТП микроавтобус, в котором ехали украинцы, в результате чего один человек погиб, а двое получили повреждения.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице полиции Нитранского края в Фейсбуке.

Как отмечается, утром в понедельник на скоростной дороге R1 воле заправки Тековске Немце произошла трагедия.

«Украинский водитель Mercedes Sprinter, вероятно, заснул за рулем и врезался в грузовик Iveco, который ехал впереди. В результате ДТП один человек в микроавтобусе погиб, а водитель и пассажир оказались с травмами в больнице», - говорится в сообщении словацкой полиции.

Отмечается, что водители прошли тест на алкоголь, который показал отрицательный результат.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, а также кто был его виновником.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
18
Теги