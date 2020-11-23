В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге «качества дорог» и занимает 126 место, сообщил Укравтодор.

«Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры», - заявили в компании.

Стремительный рост по этому критерию также позволил усилить позиции по более общим показателям:

▪ в рейтинге «Транспорт» получили + 12 позиций (занимаем 73 место);

▪ в рейтинге «Доступ к рынку и инфраструктура» получили + 10 позиций (занимаем 77 место).

В целом в рейтинге Индекса процветания пока Украина занимает 92 позицию, таким образом получив +4 позиции по сравнению с 2019 годом и +19 позиций по сравнению с 2018 годом.

The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания) - это интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и т. Его ежегодно заключает образовательный аналитический центр Legatum Institute.

Напомним, в 2020 году по информации председателя Укравтодора Александра Кубракова работы выполнены на 3900 км дорог государственного значения. Согласно официальным отчетам ведомства в 2019 в эксплуатацию было введено 847 км государственных дорог, в 2018 - 1412, а в 2017 – 1407 км.