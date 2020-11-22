также в разделеПроисшествия
На Донбассе из гранатомета обстреляли военных возле Водяного 7
Харьковчанин забросал квартиру гранатами и подорвался сам 29
В Польше во время задержания погиб украинец 24
Под Авдеевкой оккупанты ранили украинского военного 17
В украинском футбольном клубе – вспышка коронавируса, у некоторых по третьему разу 19
На Харьковщине в лицее отравились почти 37 студентов 14
Главаря одной из группировок «ЛНР» заочно приговорили к 15 годам 11
Военного будут судить за хищение комплектующих частей почти на миллион 9
Судьба 69 пропавших на Донбассе военных остается неизвестной 16
На Донбассе арестовали мужчину, зарезавшего 3-летнюю дочь 58
Двух полицейских уволили за драку в центре Львова 19
ООС: Боевики открывали огонь у Марьинки 9
В Украине – 13 357 заболевших COVID-19 за сутки 35
На Донбассе погиб украинский десантник 58
На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных 8
Патрульный сбил насмерть пешехода в Полтаве 13
В авдеевском кинотеатре нашли схрон боеприпасов 21
Боевики один раз сорвали «тишину» на Донбассе 12

В Приморском районе Одессы ночью на автостоянке загорелись два автобуса и эвакуатор. В результате ожоги получил мужчина, сообщает региональное управление ГСЧС в воскресенье, 22 ноября.

Информация о возгорании на территории автостоянки в переулке Газовом была получена в 3:08 ночи. На месте спасатели выяснили, что загорелись два автобуса VanHoolи эвакуатор Volkswagen. Пожар был локализован в 3:26 и полностью ликвидировали в 03:50 на площади 22 кв. м.

«В результате пожара поврежден салон и моторный отсек одного автобуса на площади 15 кв. м, салон второго автобуса на площади 5 кв. м и салон грузового автомобиля на площади 2 кв. м. В результате пожара получил незначительные ожоги верхней конечности мужчина 1965 г.р., который после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался», – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 11 человек и три единицы техники. Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3024 грн.
12
Теги