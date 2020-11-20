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В Одесской области православная молодежь в рамках акции «Добро объединяет» посетила посетила Каролино-Бугазскую общеобразовательную санаторную школу-интернат I-ІІ ступеней для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза, в Овидиопольском районе Одесской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, молодежный актив Свято-Иверского Одесского мужского монастыря передал подарки и посуду для детей интерната, которых на данный момент 80 в возрасте от 6 до 16 лет.

Протоиерей Иоанн Скалозуб совершил молебен за здравие, а затем передал архипастырское благословение от митрополита Агафангела и сердечно пожелал всем сотрудникам помощи Божией, воспитанникам интерната – скорейшего выздоровления.

Также в рамках проекта «Добро объединяет» священнослужители и волонтеры Одесской епархии посетили с. Ярославка и с. Михайловка Саратского района Одесской области, где действуют специализированные социальные учреждения: психоневрологический дом-интернат и специальная школа-интернат. Были привезены продукты питания, теплые вещи, бытовые и медицинские расходные материалы. Детям привезли сладости и организовали концертную программу.

Всего более 150 человек, нуждающихся в помощи, в Саратском районе получили необходимую поддержку от Одесской епархии.

 

 
ForUm

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