В Слободском районе Харькова мужчина бросил в квартиру, где находилась его бывшая жена, две гранаты и, убегая от полицейских, подорвал третий боеприпас, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что 20 ноября в 11:46 в полицию поступило сообщение от женщины. Она заявила, что в квартиру ее сестры, расположенную на проспекте Гагарина, пришел бывший муж, который имеет при себе несколько гранат. На тот момент в помещении находились сестра заявительницы, ее отец и ребенок 5 лет.

По указанному адресу срочно прибыли руководство ГУНП в Харьковской области и Слободского отдела полиции, следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники, передвижная криминалистическая лаборатория.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, в действие сразу была введена специальная полицейская операцию «Гром». Работая на месте происшествия, полицейские выяснили, что мужчина пришел в квартиру бывшей жены, вроде бы, за денежным долгом.

«После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне и бросил туда гранату. Вторую гранату он забросил в комнату. Обе они взорвались. В это время женщина находилась в коридоре и к счастью не пострадала. Она была в квартире одна, ведь, увидев вооруженного мужчину, отправила сына с отцом на улицу. Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку. Там он подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировали кисть руки. Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь», – рассказал Сокуренко.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленника госпитализировали, он в тяжелом состоянии. По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

Сокуренко также отметил, что палата, в которой человек будет находиться во время лечения, будет находиться под круглосуточной охраной полиции. Начальник ГУНП также сообщил, что по адресу проживания злоумышленника будет проведен неотложный обыск с целью выявления возможного факта хранения оружия и боеприпасов.

В настоящее время следователи в рамках открытого уголовного производства выясняют все детали преступления. По его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.