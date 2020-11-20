Система автоматической автофиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения правил Дорожного движения, совершенных владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД», – отметил он.

По словам замминистра, этот проект реализован в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.

Геращенко пояснил, что пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. «Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из базы данных ГПСУ», – подчеркнул он.

По его словам, именно так случилось с гражданином Беларуси, водителем автомобиля Rover, который, двигаясь по трассе М 05 Киев-Одесса, в населенном пункте превысил скорость на 38 км/ч при разрешенных 50 км/ч, а также с гражданином Молдовы, водителем автомобиля Mercedes, который превысил скорость на 24 км/ч двигаясь по Южному мосту на Левый берег в Киеве. Теперь в отношении данных граждан полицией вынесены постановления о нарушении правил дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам.

«Пограничники при выезде из Украины авто с иностранной регистрацией фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф. Если водитель - иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину. Если владелец авто на иностранных номерах гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов», – подытожил Геращенко.