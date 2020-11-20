Украина может сменить своего посла в США. Сейчас отечественную дипломатическую миссию в Штатах возглавляет Владимир Ельченко, назначенный президентом Владимиром Зеленским менее года назад.

Его решено заменить бывшим министром финансов Оксаной Маркаровой. Об этом сообщили источники издания в Офисе президента и Министерстве иностранных дел, пишет ZN.UA.

«Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету», - пишет издание со ссылкой на информацию в ОП.

Источник в МИД возможность назначения Маркаровой комментирует несколько иначе:

«В Вашингтон после победы Байдена возвращается «классика», а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора».

Маркарова возглавляла украинский Минфин с июня 2018 по марта 2020 года, будучи сначала и.о министра, а с 22 ноября - полноценным руководителем ведомства. Входила в состав СНБО. После отставки Маркарова основала «Фундацию развития рынка капитили» и запустила собственный стартап.