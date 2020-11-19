За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие, говорится в сводке ООС.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 19 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.