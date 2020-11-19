Режиссера Романа Виктюка похоронят в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове.

Об этом Радио Свобода сообщила племянница театрального деятеля - Екатерина Виктюк.

Отмечается, что Виктюк завещал, чтобы его похоронили рядом с родителями, поэтому семья выполнит его завещание. Семейный склеп на Лычаковском Виктюк приобрел сам.

Как рассказала дизайнер Роксолана Шимчук, она постоянно на связи с друзьями Романа Виктюка из Москвы, также в Москве находятся и члены семьи.

«Уже решается вопрос перевозки тела во Львов. Вероятно, после прощания с режиссером в Москве его тело сразу повезут в родной город. Насколько мне известно, нет проблем в перевозке тела. Есть предложение от дирекции оперного театра во Львове, чтобы прощание с режиссером было в этом заведении. Роман Виктюк умер от осложнения после перенесенного вируса COVID-19», - сказала она.

О том, когда именно будет прощание с режиссером и обряд погребения родные сообщат.

Как сообщалось, театральный режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября в Москве на 85-м году жизни.

Отмечается, что в конце октября артиста госпитализировали в одну из московских клиник. Там он восстанавливался после перенесенной коронавирусной болезни (COVID-19).

Роман Григорьевич Виктюк - народный артист Украины, народный артист РФ.

Родился 28 октября 1936 г. во Львове в семье учителей. Будучи школьником, пробовал ставить небольшие спектакли, задействуя одноклассников и друзей. В 1956 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС) в Москве.

Первым режиссерским опытом Виктюка стала работа во Львовском ТЮЗе им. Максима Горького, где он поставил ряд спектаклей.

В 1971 году Виктюк стал ведущим режиссером Русского драматического театра Литвы.

В 1991 году был создан частный Театр Романа Виктюка, который объединил артистов, близких режиссеру по мировоззрению. В 1996 году театр получил статус государственного.

Виктюк поставил более 200 спектаклей во всех главных театрах Украины и России, совершил ряд постановок в театрах Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции.

Награжден международной премией Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии, получил театральную премию Maratea Центра европейской драматургии (1991 г.). Также награжден премией «Киевская пектораль» и премией Союза театральных деятелей Украины «Триумф». В США включен в категорию «50 людей мира, которые повлияли на вторую половину ХХ века».