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Вечером 17 ноября в Киеве ожидается мокрый снег, который продлится до утра 18 ноября. Об этом сообщила КК «Киевавтодор» со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

Отмечается, что мокрый снег будет идти при температуре от + 1 ° C до -2 ° C. Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами.

Для ликвидации последствий непогоды КК «Киевавтодор» имеет 544 единицы специальной техники.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
ForUm

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