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Из-за протестов против карантина выходного дня премьер-министр Украины Денис Шмигаль в понедельник, 16 ноября, собирает онлайн-встречу мэров крупных городов, передает УНИАН.

По словам председателя Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, первый карантин выходного дня прошел спокойно. Но, несмотря на это, по его мнению, в дальнейшем власть должна учесть свои ошибки и не принимать подобные решения в спешке. Ведь предпринимателям нужно время, чтобы подготовиться к новым условиям работы.

В Комитет уже обратились народные депутаты с проектом постановления, которое обязывает Кабмин сообщать о новых ограничения не позднее, чем за неделю до того, как их планируют ввести.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

Власти Львова готовят иск в суд на решение правительства о введении карантина выходного дня.

Не планируют его вводить в Одессе и Ривном.  

В Черкассах местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС и исполнительный комитет приняли решение не водить карантин выходного дня.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут вводить какие-то дополнительные ограничения.
ForUm

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