В октябре 2019 года, за год до дня выборов в США, адвокат Уильям Консовой, который представлял Дональда Трампа, шокировал присутствующих в зале суда на Манхэттене неожиданным аргументом. Он утверждал, что даже если американский президент застрелит кого-то на Пятой авеню, его нельзя обвинять, пока он на своем посту. Впрочем, он осторожно заметил: «Этот иммунитет все же не на всегда». Об этом пишет TIME, передает УНИАН.



На самом деле, все это правда. Юристы уже достаточно давно спорят, можно ли обвинять действующих президентов в преступлениях. Но все они соглашаются с тем, что бывшие президенты - совсем другое дело.

Иммунитет от преследования исчезает после последнего дня на посту. И это особенно важная проблема для такого президента, как Трамп, у которого очень много юридических проблем.

Прокуроры на Манхэттене весь прошлый год расследовали дело о тайных выплатах порно-звезде Сторми Дениалз, которые Трамп провел в 2016 году. Специальный прокурор Роберт Мюллер нашел доказательства, что Трамп препятствовал правосудию по меньшей мере в трех делах. Кроме того, он 10 раз пытался сорвать расследование вмешательства России в выборы в США в 2016 году.

Также есть десятки гражданских исков, а также ряд проблем, которые вытекают из прошлогоднего расследования по делу об импичменте. В частности, речь идет о том, что Трамп использовал военную помощь США для того, чтобы заставить Украину сделать ему политическую услугу.

Трамп отрицал все эти подозрения. Он часто называл расследования против себя мистификациями и охотой на ведьм. Его адвокат Джей Секулов не ответил на запросы TIME о комментарии.

Джек Голдсмит - юридический исследователь Гарвардского университета, занимавший должность помощника Генерального прокурора во времена администрации Джорджа Буша-младшего. По его словам, решение о том, разрешить ли уголовное преследование Трампа, будет одним из самых трудных для администрации Джо Байдена.

«Он будет под невероятным давлением некоторых элементов в его партии, которые будут требовать расследований против Трампа», - сказал Голдсмит.

Но это не значит, что Байден сделает это или вообще должен. За всю историю США еще ни один президент не предстал перед судом за его действия на посту после того, как его каденция закончилась. Байден сказал, что он позволит Департаменту юстиции решать, пора ли нарушить эту «традицию» в случае Трампа. Бывший прокурор штата Мичиган Барбара МаКад считает, что самые большие проблемы с законом для Трампа связаны с его действиями до того, как он стал президентом США.

Параллельно с обвинениями относительно выплат Сторми Дэниалз, прокуроры Манхэттена расследуют также подозрение, что Трамп сфальсифицировал документы с оценкой его активов, чтобы получить займы от банка. Бывший адвокат действующего американского президента Майкл Коэн предоставил Надзорному комитета Палаты представителей финансовые декларации, которые свидетельствуют, что Трамп «завышал стоимость его активов, когда это было выгодно».



Окружной прокурор Сайрус Вэнс сказал, что он проверяет потенциальные «крупные и затяжные уголовные действия» со стороны Trump Organization. В частности, компанию подозревают в страховом и банковском мошенничестве. Вэнс требовал раскрыть налоговые записи Трампа. Но адвокаты президента отчаянно пытались сохранить эти данные в тайне. Дело дошло до рассмотрения в Верховном суде. Но эта стратегия провалилась. Верховный суд постановил в июле, что Трамп должен выполнить требование прокурора.

«Ни один гражданин, даже президент, не стоит выше общей обязанности предоставлять доказательства, когда этого требует уголовное производство», - сказал верховный судья Джон Робертс.

Решение позволило Трампу подать апелляцию в судах низшей инстанции. И его адвокаты это быстро сделали. Но если Вэнс получит налоговые данные Трампа, прокуратура сможет построить дело только на этих документах даже без показаний его бывших соратников.

Для Трампа хуже и то, что будучи локальным прокурором, Вэнс может выдвинуть обвинение против него в Нью-Йорке, даже если Департамент юстиции решит не обвинять бывшего президента США в федеральных преступлениях. Даже президентское помилование не защитит от Трампа приговора на уровне округа, штата или любой другой локальной юрисдикции.

Несмотря на повестки от Вэнса и других прокуроров штата, юристы-демократы, скорее всего, попытаются использовать собственные возможности, чтобы получить документы Трампа и его соратников, когда они потеряют власть. Демократы и другие критики неоднократно утверждали, что действующий президент нарушил закон как во время своей каденции, так и до нее.

Если улики против него все же будут собраны, Трамп может рассчитывать на большее снисхождение на федеральном уровне. Ведь в вопросе федеральных обвинений, Департамент юстиции будет оценивать то, что МакКад называет «побочными последствиями». В частности, если отправить Трампа под суд, это может углубить политический раскол в американском обществе. А его сторонники могут сплотиться вокруг него.