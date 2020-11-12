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Основной акцент в своей жизни делать не на богатство, а на способы жить по законам Божьим.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 14 ноября в 06.00, на «Интере».

«Пусть Господь помогает нам быть благоразумными в своей жизни. И основной акцент в своей жизни делать не на богатство, а на способы жить по законам Божьим, чтобы находиться в молитвах. Это принесет пользу и богатому, и бедному», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.
ForUm

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