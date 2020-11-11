На Ровенщине в селе Мятин освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученицы Параскевы Пятницы, вместо захваченного представителями УКП КП.
Фото: Ровенская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, освящение и Божественную литургию совершил секретарь Ровенской епархии протоиерей Александр Егоров.
После Литургии отец Александр поздравил всех со значимым событием и передал благословение и искренние пожелания от митрополита Варфоломея.
Причиной возведения нового храма в селе Мятин стал захват предыдущего храма общины Украинской Православной Церкви, который совершили 27 сентября 2014 года сторонники Киевского патриархата. После захвата храма богослужения совершались в жилом доме одной из прихожанок, позже – в вагончике.
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