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На Ровенщине в селе Мятин освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученицы Параскевы Пятницы, вместо захваченного представителями УКП КП.

Фото: Ровенская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, освящение и Божественную литургию совершил секретарь Ровенской епархии протоиерей Александр Егоров. 

После Литургии отец Александр поздравил всех со значимым событием и передал благословение и искренние пожелания от митрополита Варфоломея. 

Причиной возведения нового храма в селе Мятин стал захват предыдущего храма общины Украинской Православной Церкви, который совершили 27 сентября 2014 года сторонники Киевского патриархата. После захвата храма богослужения совершались в жилом доме одной из прихожанок, позже – в вагончике. 

 
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