На Ровенщине в селе Мятин освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученицы Параскевы Пятницы, вместо захваченного представителями УКП КП.

Фото: Ровенская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Ровенской епархии, освящение и Божественную литургию совершил секретарь Ровенской епархии протоиерей Александр Егоров.

После Литургии отец Александр поздравил всех со значимым событием и передал благословение и искренние пожелания от митрополита Варфоломея.

Причиной возведения нового храма в селе Мятин стал захват предыдущего храма общины Украинской Православной Церкви, который совершили 27 сентября 2014 года сторонники Киевского патриархата. После захвата храма богослужения совершались в жилом доме одной из прихожанок, позже – в вагончике.