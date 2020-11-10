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Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на использование первого препарата на основе антител от компании Eli Lilly для лечения COVID-19, сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

FDA одобрило экспериментальный препарат «Бамланивимаб» для лечения пациентов от 12 лет и старше с легкой или средней формой COVID-19, не требующих госпитализации. Препарат вводится в организм больного через капельницу один раз.

Первые результаты тестирований свидетельствуют о том, что «Бамланивимаб» может помочь быстрее очистить организм от вируса и, возможно, сократить вероятность госпитализации у людей с легкой и средней степенью COVID-19.

Отмечается, что терапия сейчас проходит дополнительное тестирование, чтобы установить ее безопасность и эффективность.

В то же время отмечается, что только один препарат - «Ремдесивир» от Gilead Sciences - имеет полное одобрение FDA для лечения COVID-19. Правительственные рекомендации по лечению данной болезни также включают «Дексаметазон» и другие стероиды для некоторых тяжелобольных госпитализированных пациентов.

Ранее Eli Lilly приостановила испытания своих лекарств против коронавируса на госпитализированных пациентах из-за потенциальных «проблем с безопасностью».

Ранее американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, которые сейчас разрабатывают вакцину против коронавируса (COVID-19), заявили, что их вариант показал эффективность в более чем 90% относительно предотвращения вируса у людей.
ForUm

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