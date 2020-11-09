Джо Байден зробить боротьбу з коронавірусом своїм пріоритетом, заявляє його команда.
Оголошуючи перші кроки у своєму перехідному плані, його команда заявила, що тестів буде більше. Крім того, американців проситимуть носити маски.
У понеділок пан Байден, як очікується, призначить робочу групу з 12 людей, яка займатиметься питаннями коронавірусу.
Хоча Трамп як і раніше не визнає перемоги Байдена, американські засоби масової інформації вже повідомляють про перші можливі кроки кандидата від демократів після інавгурації.
Журналісти прогнозують, що в перший же день (або дні) свого президентства він підпише серію указів, які скасують багато ключових і суперечливих рішень Трампа.
За прогнозами, цей список виглядає так:
Байден готує екстрені заходи у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу. Серед заходів - розширене тестування і обов'язкове носіння масок у федеральних установах.
Новий президент має намір знову приєднатися до Паризької угоди про зміну клімату. Офіційно США припинили в ньому участь лише 4 листопада. Дональд Трамп обіцяв відмовитися від договору ще під час президентської кампанії 2016 року.
Байден може повернути США до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Країна вийшла з ВООЗ при Трампі через суперечки про пандемію коронавірусу.
Байден може скасувати заборону на в'їзд до США громадян деяких країн з переважно мусульманським населенням.
Дозволить залишатися у країні людям, які в'їхали до США без документів ще дітьми.
Президент США Дональд Трамп не хоче визнавати перемогу Джо Байдена на президентських виборах і в понеділок розпочинає боротьбу за Білий дім у судах.
Коли Джо Байден стане президентом?
У Конституції США наголошується, що новий президентський термін починається опівдні 20 січня. За традицією це відбувається під час інавгурації президента і віцепрезидента, які складають присягу на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні в присутності голови Верховного суду.
І якщо все відбуватиметься за планом, Джо Байден та Камала Гарріс почнуть виконувати обов'язки 20 січня 2021 року.
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