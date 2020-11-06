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Украинскую Православную Церковь в ближайшем будущем может ждать ситуация церковного кризиса, похожая на ту, которая была при Порошенко.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил архимандрит Алипий (Светличный) заявил, в эфире авторской программы Яна Таксюра «Право на веру» на Ютуб - канале «Перший Козацький».

 Архимандрит Алипий, отвечая на вопрос ведущего о том, почему Владимир Зеленский «из положения относительного нейтралитета качнулся в сторону ПЦУ» заявил, что это проиходит по причине несоблюдения Конституции Украины.

По мнению отца Алипия, попрание Конституции государства началось с Порошенко, который не понес за это никакого наказания, и поэтому,  «сегодня беззаконие продолжается».

«Удерживающий отнят. В данной ситуации – это закон страны. Он отнят. И падение происходит на глазах. Человеку очень трудно остановиться, и похоже, нас ожидает то же самое, что было при Порошенко. Развитие ситуации будет очень близкое», – сказал священник. 

Архимандрит Алипий также поделился своими впечатлениями от общения с патриархом Варфоломеем: «Мне многократно приходилось общаться с патриархом Варфоломеем и в конце 90-х, и в начале 2000-х. Я вижу сейчас совершенно другого человека. Мы, в принципе, вообще сейчас находимся в некоторой прострации, или наоборот, совершенно успокоились. Мы видим, что всё время общались с совершенно другими людьми».

 
ForUm

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