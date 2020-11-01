С 1 ноября 2020 года на семи улицах Киева вступило в силу ограничение скорости движения — не выше 50 км/ч.
Ограничение ввели для того, чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.
Ограничение с сегодняшнего дня действует на таких участках:
проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);
улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
Надднепрянское шоссе;
Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
улица Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Южного моста);
проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
До сих пор на этих участках было разрешено двигаться со скоростью 80 км/час. Новое ограничение будет действовать до 1 апреля 2021 года.
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