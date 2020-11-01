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На Донбассе 31 октября на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево боевики совершили одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

«Вражеская провокация не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому оружие в ответ украинские защитники не применили», - заявили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.
ForUm

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