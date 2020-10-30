Президент Владимир Зеленский должен был уволить директора НАБУ Артема Сытника, назначение которого было признанно неконституционным. Судам же нужно дать возможность спокойно работать в правовом поле и не вмешиваться в их деятельность. Об этом заявил, экс-судья Высшего спецсуда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, председатель высшего совета юстиции (2010-2013) Владимир Колесниченко, комментируя последние резонансные решения, принятые Конституционными судом и Окружным административный судом Киева, сообщают Українські новини.

«Есть прекрасная Конституция, вот и нужно действовать по Конституции. Есть также международно-правовые нормы, которые говорят о независимости судебной системы, о разделении ветвей власти. У нас же получается, что Конституционный суд, не спросив у всех, что делать в этой стране, особенно у «грантоедов», принимает какие-то решения. Решение еще не было оглашено, а его уже все прокомментировали. Но кто вообще дал право комментировать решение суда, законное оно или не законное? Оно законно уже по своей сути, потому что это Конституционный суд, и обсуждению не подлежит. Не нравиться? Внесите изменения в Конституцию, внесите изменения в законы, которые регламентируют деятельность Конституционного суда, ограничьте их от красного забора до зеленой калитки и скажите, что вот так надо! А когда вы дали им полномочия, то не мешайте и не лезьте. Я считаю, что сегодня самое главное дать возможность работать судебной системе в правовом поле. Судебную систему нельзя трогать, потому что если мы еще и судебную систему прикончим, то это будет конец всему», - полагает бывший судья.

При этом эксперт считает, что президент Владимир Зеленский должен был уволить Артема Сытника, назначение которого было признанно неконституционным.

«Если президент уважает Конституцию, уважает выбор народа, уважает то, что за него проголосовали 73% избирателей, он должен был это сделать. Самая большая ошибка президента сейчас это то, что он пошел на попятную после решения Конституционного суда», - считает Колесниченко, отмечая, что президент, очевидно, не полностью владеет ситуацией и что окружение не полностью информирует его о положении дел в стране.