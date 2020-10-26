также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ рассказал, чем страшны последствия греха раскола между Церквями 8
Епископ УПЦ заявил, что решение архиепископа Кипрского Хризостома по ПЦУ принято не в духе соборности, а ради отстаивания личных интересов 8
В Луганской области УПЦ помогает пострадавшим от лесных пожаров 13
Киевские духовные школы издали учебник для начинающих изучать Ветхий Завет 11
Митрополит Онуфрий рассказал, как Бог никогда не отвергается от человека 7
В РПЦ заявили, что возможно, прекратят евхаристическое общение с архиепископом Хризостомом, но не с Кипрской Церковью 11
Митрополит Антоний дал оценку признания ПЦУ Кипрским Предстоятелем 26
Четыре митрополита Кипрской Церкви призвали Архиепископа Хризостома ІІ отозвать признание ПЦУ 10
Митрополит Антоний призвал ответственно голосовать на выборах 12
Митрополит Антоний рассказал о духовном наследии преподобного Амвросия Оптинского 10
На Закарпатье освятили памятный знак в честь 100-летия возрождения Православия в Ужгороде 34
В РПЦ готовятся к освящению собора Святого Саввы в Сербии, который строили более 100 лет 11
В РПЦ назвали черным пиаром попытки убеждать в том, что Патриарх Кирилл долларовый миллиардер 20
Митрополит Антоний объяснил, достаточно ли добрых дел для спасения души 9
На Ровенщине суд отказался выселять священника УПЦ из церковного дома 13
Митрополит Онуфрий расскажет, как болезни приводят к Богу 22
В УПЦ отметят 30-летие дарования Грамоты об автономии Церкви 21
Предстоятель рассказал, почему праведники иногда умирают трагически 13

В Киевской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика Пантелеимона.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, чин освящения и первую литургию в Свято-Пантелеимоновском храме в селе Тростинская Новоселица совершил митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Архиерей поздравил общину с окончанием строительства и освящением церкви.

«Сегодня с Божьей помощью мы совершили освящение этого святого храма в честь великого святого, – сказал владыка Павел. – Будем, дорогие братья и сестры, помнить подвиг и страдания святого великомученика Пантелеимона, ведь множество людей по его молитвам получили исцеления, множество людей притекают к его честной главе. Множество паломников было в Лавре, когда его глава пребывала у нас, и никто не ушел от него неуслышанным».

На Винничине епископ Ладыженский Сергий совершил чин освящения и Божественную литургию в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Карабеловка.

Его Преосвященству сослужили благочинный Теплицкого округа архимандрит Герман (Тартачний), наместник Успенского мужского монастыря села Тышковская Слобода Гайсинского церковного округа архимандрит Амфилохий (Василевский), настоятель храма в честь Покрова Богородицы иерей Петр Мищенко и клирики Теплицкого благочиния.

В Одесской области в селе Копейково освятили новую часовню УПЦ в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Чин освящения возглавил митрополит Балтский и Ананьевский Алексий (Гроха).

Архиерею сослужили благочинный храмов Ширяевского округа протоиерей Михаил Ляшик и протоиерей Александр Тегза.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2800 грн.
8
Теги