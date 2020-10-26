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Важно продолжать помогать погорельцам и дальше, потому что они остались с руинами вместо жилья.

Фото: Северодонецкая епархия

.Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, об этом заявил митрополит Никодим.

В епархии не прекращается сбор и закупка гуманитарной помощи пострадавшим от пожара жителям поселков в окрестностях Северодонецка. Очередную партию передали в Сиротино.

В пресс-службе епархии отметили, что закупают то, в чем особо нуждаются погорельцы: строительный инвентарь, посуду, электропечи, обогреватели и другие бытовые вещи.

«Мы стараемся, чтобы помощь была адресной. Для этого выслушиваем реальные потребности людей, по возможности закупаем необходимое и сразу привозим. К сожалению, это не решает всех проблем. Но важно продолжать помогать людям и дальше, потому что они остались с руинами вместо жилья. А былой ажиотаж уже поутих. Поэтому призываю не оставаться равнодушными», – отметил владыка Никодим.

В Северодонецке вещи для нуждающихся можно оставить в Христо-Рождественском кафедральном соборе, где находятся специальные коробки для сбора, а также можно перечислить средства тут.
ForUm

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