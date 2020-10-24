Материальный ущерб от ДТП можно возместить либо по страховке ОСАГО виновника аварии, либо по своему полису КАСКО. Каждый вариант имеет свои нюансы, о которых стоит знать во избежание проблем с выплатами. Эксперты СК «УНИКА» рассказали, что нужно делать после наступления страхового случая, чтобы получить компенсацию.

Вовремя уведомляйте страховую компанию

Несвоевременное уведомление своего страховщика — самая распространенная причина для отказа в выплатах по КАСКО. Звонить в контакт-центр страховой компании необходимо незамедлительно — практически сразу после ДТП, не покидая место аварии. Максимальный срок — 1 час с момента ДТП. Сообщите сотруднику страховой компании обстоятельства аварии и подробно опишите повреждения. Уточните перечень документов, которые необходимо передать в страховую компанию или на партнерскую СТО. Узнайте, где и когда будет производиться осмотр авто представителем страховщика.

Если ДТП спровоцировал другой водитель и у него есть действующая автогражданка, материальный ущерб можно компенсировать по страховке ОСАГО виновника. Для этого необходимо позвонить либо в его страховую компанию, либо в свою. Второй вариант будет актуален в том случае, если оба полиса оформлены с опцией прямого урегулирования. Для получения выплат в своей компании при любых условиях стоит купить ОСАГО с соответствующим дополнением (пример — «Автогражданка наоборот» от «УНИКА»).

На заметку: перед звонком стоит оградить место происшествия знаками аварийной остановки, расставить точки над «i» с другим водителем, сфотографировать его автогражданку (или записать данные) и достать свои полисы страхования КАСКО и ОСАГО для уточнения номеров договоров.

Правильно оформляйте ДТП на месте происшествия

Сразу после аварии необходимо задокументировать обстоятельства и повреждения. Для этого следует либо заполнить Европротокол совместно с другим водителем, либо вызвать полицию для составления справки о ДТП и протокола об административном нарушении.

Оформить ДТП без полиции можно только при следующих условиях:

столкнулось только 2 автомобиля;

никто из водителей и пассажиров не пострадал;

оба водителя имеют действующие автогражданки;

оба водителя не находились за рулем под действием алкоголя, наркотиков или затормаживающих реакцию медицинских препаратов;

у участников аварии нет разногласий по поводу обстоятельств;

размер ущерба не превышает 50 000 грн;

оба транспортных средства находятся на месте ДТП и никуда не уезжали.

На заметку: владельцы полисов ОСАГО могут оформить Европротокол онлайн на сайте dtp.mtsbu.ua с помощью смартфонов.

Подайте документы в страховую компанию

Держатель договора полного или частичного страхования КАСКО должен подать документы в офис страховщика или на партнерскую СТО в течение 3 дней после аварии. Если компенсация выплачивается по ОСАГО виновника, срок подачи увеличивается до 30 дней с момента уведомления.

Стандартный перечень документов включает:

паспорт гражданина Украины;

ИНН;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации ТС;

справку о ДТП или заполненный Европротокол;

сообщение о наступлении ДТП;

заявление о выплате.

При подаче заявления стоит узнать у сотрудника СК номер своего дела, по которому можно получить информацию по телефону или в личном кабинете онлайн о ходе урегулирования по КАСКО или ОСАГО.

На заметку: если у виновника не было действующей автогражданки, документы необходимо нести в офис МТСБУ.

Предоставьте автомобиль сотруднику СК для осмотра

Автомобиль нельзя ремонтировать до проведения экспертизы. Срок проведения осмотра во многом зависит от типа страховки. Владельцам КАСКО необходимо предоставить на осмотр автомобиль в течение 3 дней после аварии (не считая даты СС). По ОСАГО для виновников будет озвучена упрощённая система, что даст возможность не предоставлять машину на осмотр: если на протяжении 10 дней дней с вами не свяжется аварийный комиссар, можете ремонтировать автомобиль). Для пострадавших срок на предоставление документов и осмотр автомобиля — 30 дней.