Материальный ущерб от ДТП можно возместить либо по страховке ОСАГО виновника аварии, либо по своему полису КАСКО. Каждый вариант имеет свои нюансы, о которых стоит знать во избежание проблем с выплатами. Эксперты СК «УНИКА» рассказали, что нужно делать после наступления страхового случая, чтобы получить компенсацию.
Вовремя уведомляйте страховую компанию
Несвоевременное уведомление своего страховщика — самая распространенная причина для отказа в выплатах по КАСКО. Звонить в контакт-центр страховой компании необходимо незамедлительно — практически сразу после ДТП, не покидая место аварии. Максимальный срок — 1 час с момента ДТП. Сообщите сотруднику страховой компании обстоятельства аварии и подробно опишите повреждения. Уточните перечень документов, которые необходимо передать в страховую компанию или на партнерскую СТО. Узнайте, где и когда будет производиться осмотр авто представителем страховщика.
Если ДТП спровоцировал другой водитель и у него есть действующая автогражданка, материальный ущерб можно компенсировать по страховке ОСАГО виновника. Для этого необходимо позвонить либо в его страховую компанию, либо в свою. Второй вариант будет актуален в том случае, если оба полиса оформлены с опцией прямого урегулирования. Для получения выплат в своей компании при любых условиях стоит купить ОСАГО с соответствующим дополнением (пример — «Автогражданка наоборот» от «УНИКА»).
На заметку: перед звонком стоит оградить место происшествия знаками аварийной остановки, расставить точки над «i» с другим водителем, сфотографировать его автогражданку (или записать данные) и достать свои полисы страхования КАСКО и ОСАГО для уточнения номеров договоров.
Правильно оформляйте ДТП на месте происшествия
Сразу после аварии необходимо задокументировать обстоятельства и повреждения. Для этого следует либо заполнить Европротокол совместно с другим водителем, либо вызвать полицию для составления справки о ДТП и протокола об административном нарушении.
Оформить ДТП без полиции можно только при следующих условиях:
столкнулось только 2 автомобиля;
никто из водителей и пассажиров не пострадал;
оба водителя имеют действующие автогражданки;
оба водителя не находились за рулем под действием алкоголя, наркотиков или затормаживающих реакцию медицинских препаратов;
у участников аварии нет разногласий по поводу обстоятельств;
размер ущерба не превышает 50 000 грн;
оба транспортных средства находятся на месте ДТП и никуда не уезжали.
На заметку: владельцы полисов ОСАГО могут оформить Европротокол онлайн на сайте dtp.mtsbu.ua с помощью смартфонов.
Подайте документы в страховую компанию
Держатель договора полного или частичного страхования КАСКО должен подать документы в офис страховщика или на партнерскую СТО в течение 3 дней после аварии. Если компенсация выплачивается по ОСАГО виновника, срок подачи увеличивается до 30 дней с момента уведомления.
Стандартный перечень документов включает:
паспорт гражданина Украины;
ИНН;
водительское удостоверение;
свидетельство о регистрации ТС;
справку о ДТП или заполненный Европротокол;
сообщение о наступлении ДТП;
заявление о выплате.
При подаче заявления стоит узнать у сотрудника СК номер своего дела, по которому можно получить информацию по телефону или в личном кабинете онлайн о ходе урегулирования по КАСКО или ОСАГО.
На заметку: если у виновника не было действующей автогражданки, документы необходимо нести в офис МТСБУ.
Предоставьте автомобиль сотруднику СК для осмотра
Автомобиль нельзя ремонтировать до проведения экспертизы. Срок проведения осмотра во многом зависит от типа страховки. Владельцам КАСКО необходимо предоставить на осмотр автомобиль в течение 3 дней после аварии (не считая даты СС). По ОСАГО для виновников будет озвучена упрощённая система, что даст возможность не предоставлять машину на осмотр: если на протяжении 10 дней дней с вами не свяжется аварийный комиссар, можете ремонтировать автомобиль). Для пострадавших срок на предоставление документов и осмотр автомобиля — 30 дней.
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