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Болезни напоминают человеку о близости к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 24 октября в 05.45, на «Интере».

«Если мы грешим, то мы болеем и страдаем. Но и болезни, и страдания, они несут с собой милость Божию. То есть, они человека толкают к Богу, напоминают человеку, что Бог от тебя не отвернулся», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

 

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий призвал сохранять жизни нерожденных детей.

 
ForUm

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