также в разделеРелигия
В Черноморске после 2 лет судебных разбирательств общине УПЦ передали помещение для богослужений
Зеленский обратился к Церквям для помощи в противодействии распространению COVID-19 13
В Запорожье УПЦ передала детскому отделению противотуберкулезного диспансера дорогостоящее оборудование 6
Предстоятель УПЦ принял участие во встрече Совета Церквей с Президентом 9
В кафедральном соборе Луганска похоронили митрополита Иоанникия (Кобзева) 8
Епископ УПЦ объяснил, почему нужно делать добро тем, кто делает зло 10
В Одесской области освящен новый храм УПЦ 11
На Закарпатье и Винничине освятили новые храмы УПЦ 35
Митрополит УПЦ призвал поддержать пострадавших от смерча в Кропивницком 13
На Волыни прихожане УПЦ за 9 месяцев построили новый храм, вместо захваченного ПЦУ 11
В УПЦ назвали возможную легализацию марихуаны в Украине путем к узакониванию наркомафии 11
В Золочево выселяют детский магазин прихожанина УПЦ из-за его религиозных убеждений 10
На Кировоградщине УПЦ отстаивает в суде храм после незаконной перерегистрации сторонниками ПЦУ 11
На Волыни активисты ПЦУ пытаются незаконно оформить на себя храм УПЦ 17
На Буковине пропал безвести наместник Крещатицкого монастыря 19
Предстоятель УПЦ обвенчал первого замглавы Офиса Президента 15
Предстоятель УПЦ призвал сохранять жизни нерожденных детей 14
В Ужгород прибыла чудотворная икона с Афона 68

Встреча Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем и приглашение главе Фанара посетить Украину может быть информационным поводом перед выборами.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) сказал в комментарии «РИА Новости».

«Сегодня украинский президент ищет разные, в том числе и нестандартные пути для преодоления кризиса на Донбассе. В прессе была информация о недавних контактах украинских чиновников с Ватиканом. Возможно, теперь эти чиновники подсказали президенту попробовать поговорить и с патриархом Варфоломеем», – сказал владыка Климент.

Кроме того, считает он, встреча в Турции могла быть «информационным поводом в период избирательной кампании». Напомнив об опыте экс-президента Петра Порошенко, который «руководствовался не конституцией, а рекомендациями политтехнологов» в отношении УПЦ, митрополит Климент отметил, что «политические результаты этого известны, и было бы странно, если бы нынешняя команда президента наступила на те же политические грабли».

Сам патриарх Варфоломей, которого Зеленский пригласил в Украину, для украинского народа «чужой и непонятный человек», считает владыка Климент.

«В этом убеждался и сам Варфоломей, он не раз приезжал в Украину. Несмотря на попытки украинских политиков создать его визитам дипломатическую помпу, простой народ вообще мало понимал, кто он, откуда и что ему здесь нужно», – заключил митрополит Климент.

Как сообщалось ранее, 16 октября в рамках визита в Турцию Президент Украины встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем и пригласил его в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги