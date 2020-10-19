В Волынской области община Украинской Православной Церкви села Мызово за девять месяцев построила для себя новый храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Фото: «Волинські новини»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Волинські новини», около двух лет после захвата храма активистами ПЦУ, верующие были вынуждены молиться в частном доме.

Вместе с настоятелем, протоиереем Анатолием Мацеликом, община решила собирать средства на строительство нового храма.

«Батюшка постоянно призывал нас к миру, просил не ссориться с оппонентами, а сохранять братскую любовь и, главное, молиться, чтобы Господь дал силы осуществить задуманное», – рассказали верующие.

По информации издания, чтобы собрать средства на храм «люди колядовали и щедровали на Рождественские праздники, собирали пожертвования в разных волынских селах». Также нашлись и спонсоры – выходцы из села Мызово, которые передали на возведение новой церкви значительную по сельским меркам сумму.

На строительстве работали целыми семьями. Пока мужчины занимались строительными работами, местные женщины по очереди готовили им обеды.

«Сплоченность общины помогла построить храм за девять месяцев – и это настоящее чудо, учитывая нынешнюю стоимость стройматериалов и сельскую занятость, – отметили в издании. – Его украшают красивые иконы и роспись».

Освящение и первая Божественная литургия в новом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы состоялись в его престольный праздник, 21 сентября 2020 года. На событие пришли около 300 верующих УПЦ – жители и гости села. С тех пор в церкви совершаются регулярные богослужения, несмотря на продолжающиеся работы в храме и на прихрамовой территории.

В январе 2019 года местные активисты провели незаконное собрание о переводе храма Рождества Богородицы в ПЦУ, и, угрожая, забрали ключи у настоятеля, протоиерея Анатолия Мацелика.