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В понедельник, 19 октября, народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал о том, что обратился в ГБР из-за ситуации, которая сложилась с делом о назначении на должность главы НАБУ Артема Сытника.

Соответствующий пост он опубликовал у себя на странице в Facebook, пишет «Страна».

«Те, кто закрывают глаза на уголовные преступления Сытника и на то, как коррупционер извращается в грубой форме над Конституцией и над всей правовой системой Украины, автоматически становятся соучастниками особо опасных и уголовно-наказуемых действий. Поэтому я направил в ГБР свое официальное обращение», - написал нардеп.

Дубинский так же рассказал, что уголовное дело об уклонении Сытника от выполнения решения Конституционного Суда должно рассматриваться «исключительно по закону».

«Потому что если этого не будет, то те, кто сегодня попытаются закрыть глаза на коррупционера Сытника, в будущем сами окажутся под уголовной статьёй, о чём им было чётко и доступно разъяснено в этом обращении. А Сытнику уже не помогут ни его зарубежная «крыша», ни местные прикормленные так называемые антикоррупционеры и их грубо слепленные фейки», - уверяет Дубинский.

 

 
ForUm

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