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Ближайшие дни Служба безопасности Украины планирует провести обыски на ботофермах, якобы финансируемых окружением пятого президента Петра Порошенко. Об этом в Telegram сообщила журналист Олеся Медведева.

«Есть инфа, что в ближайшие дни СБУ планирует провести обыски на ботофермах, финансируемых окружением Порошенко. В спецслужбе подозревают, что именно оттуда осуществляется нагон голосов под петициями на сайте президента.  Якобы соответствующее санкции судов уже получены, срок действия 1 месяц», – написала она.

По ее словам, СБУ установлено, что якобы петиции с призывом к Зеленскому подать в отставку, привлечь к ответственности руководителя Офиса президента Андрея Ермака, по созданию ТСК по «вагнеровцам» и по назначению министром Ульяны Супрун координировались из одного и того же центра и подписаны в краткие сроки данными одних и тех же людей. «Причем эти данные могут быть украдены. Некоторые из подписантов уже были допрошены и отрицали факт подписания ими указанных петиций», – подчеркнула Медведева.

«Среди перечня петиций, попавших в поле зрения СБУ, призыв к ликвидации Киевского окружного административного суда, голоса под которым сейчас активно собирают порохоботы и активисты грантовых организаций. Под этой петицией также появились данные людей из подозрительного списка», – написала она.
ForUm

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