также в разделеМир
Британия присоединилась к санкциям за отравление Навального 12
В Ватикане впервые судят священников, подозреваемых в сексуальном насилии 10
Сын Трампа переболел коронавирусом 13
Португалия из-за COVID-19 объявила чрезвычайное положение 13
ЕС ввел санкции за отравление Навального 46
МВФ: Из-за коронавируса мировая экономка потеряет $28 триллионов 22
Президент Кыргызстана подал в отставку 18
В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко 34
Во Франции объявили ночной комендантский час в Париже и 8 городах 10
СМИ: Навального могли отравить дважды 37
ООН: Коронакризис ставит под угрозу борьбу с туберкулезом 11
В мире число умерших от COVID-19 достигло почти 1,1 миллиона 8
Швейцария ввела санкции против 40 белорусских чиновников 12
СМИ: Послы ЕС одобрили санкции из-за отравления Навального 16
В Польше во время обезвреживания взорвалась крупнейшая бомба времен войны 278
Всемирный банк выделил на вакцину от коронавируса $12 миллиардов 16
В мире от COVID-19 выздоровели более 26,4 миллиона человек 10
Трамп хочет вывести войска США из Сомали 20

Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина в связи с финансированием им деятельности ППК «Вагнера» ​​в Ливии.

Соответствующее решение в четверг опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, сообщает «Европейская правда».

Санкции введены из-за «тесных связей, в том числе финансовых», с частной военной компанией «Группа Вагнера», пояснили в ЕС.

«Пригожин участвует и поддерживает деятельность «Группы Вагнера» в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны», - говорится в решении.

Отмечается, что «Группа Вагнера» ​​причастна к неоднократному нарушению эмбарго на поставки оружия в Ливию, а также к размещению наемников в Ливии в поддержку Ливийской национальной армии.

Санкции против Пригожина включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам с ЕС запрещено предоставлять ему средства.

Евгений Пригожин, богатый российский бизнесмен, известный как «шеф-повар Путина». Он также является финансистом агентства интернет-исследований (IRA) - российской фермы троллей, которая попала под санкции США в 2018 году.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги