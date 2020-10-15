Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина в связи с финансированием им деятельности ППК «Вагнера» ​​в Ливии.

Соответствующее решение в четверг опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, сообщает «Европейская правда».

Санкции введены из-за «тесных связей, в том числе финансовых», с частной военной компанией «Группа Вагнера», пояснили в ЕС.

«Пригожин участвует и поддерживает деятельность «Группы Вагнера» в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны», - говорится в решении.

Отмечается, что «Группа Вагнера» ​​причастна к неоднократному нарушению эмбарго на поставки оружия в Ливию, а также к размещению наемников в Ливии в поддержку Ливийской национальной армии.

Санкции против Пригожина включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам с ЕС запрещено предоставлять ему средства.

Евгений Пригожин, богатый российский бизнесмен, известный как «шеф-повар Путина». Он также является финансистом агентства интернет-исследований (IRA) - российской фермы троллей, которая попала под санкции США в 2018 году.