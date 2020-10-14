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В Каменец-Подольском иконописном училище предлагают получить консультацию преподавателя-иконописца, пообщаться со студентами, увидеть их работы и даже побывать на мастер-классе по иконописи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, в училище принимаются лица мужского и женского пола православного вероисповедания возрастом от 16 до 30 лет.

«Хотите качественно подготовиться к вступительным экзаменам и максимально использовать свои шансы на поступление? Не ждите весны — начинайте готовиться сейчас! Мы начинаем вступительную кампанию на 2021–2022 учебный год» — написала администрация училища.

  При поступлении абитуриенты должны будут написать сочинение, показать свои работы, выполнить копию фрагмента иконы в технике акварель и пройти собеседование. Для собеседования нужно знать десять заповедей, Заповеди блаженств, Символ веры, тропарь и житие своего святого, а также ориентироваться в основных событиях Священной истории Нового Завета.

 В программу обучения входят:
– основы иконописного рисунка;
– техника канонической иконописи;
– Библейская история, катехизис, история Церкви, агиография, основы литургики, иконография, догматическое богословие, нравственное богословие, иконология, история церковного искусства, церковнославянский язык;
– основы реставрации;
– техника стенописи (роспись храмов) и пр.

 Телефон для справок: 067-87-17-800. 
ForUm

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