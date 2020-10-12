Секретная база атомных подводных лодок времен холодной войны в Норвегии вскоре снова возобновит работу и будет принимать субмарины США.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

База Олавсверн, закрытая в 2002 году, представляет собой огромный комплекс, высеченный в горе недалеко от города Тромсё. Он включает глубоководные подземные доки, в которых можно разместить и переоборудовать атомные подводные лодки.

Норвегия закрыла базу, поскольку считала, что она больше не служит своей цели, потому что отношения с Россией улучшились, а напряженность на Крайнем Севере снизилась со времен холодной войны.

База будет открыта для трех подводных лодок Seawolf ВМС США. Соглашение об аренде базы может быть готово уже 15 октября «в результате давления со стороны военно-морского флота США», сообщил NRK в эти выходные.

ВМС США в течение нескольких лет использовали населенный пункт Маланг южнее Тромсе для смены экипажей и получения новых припасов для своих ударных подводных лодок, прежде чем они снова отправлялись в море для миссий в Баренцевом море у российской базы Кольский.

США в основном хотят получить доступ как к Олавсверну, так и к причалу в Грьотсундете, не в последнюю очередь потому, что он позволяет ударной подводной лодке быстро выйти в море в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Олавсверн важен еще и потому, что большие горные сооружения позволяют хранить запасы вооружения. Но этот вопрос будет отдельно решаться властями, потому что касается норвежской политики военных баз и хранение оружия союзников.