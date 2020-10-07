Для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов 25 октября будут привлечены почти 140 тысяч правоохранителей. Об этом во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

«Исходя из расчетов, для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов будут привлечены почти 140 тыс. правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки», - заявил Яровой.

Первый заместитель министра подчеркнул, что поскольку избирательный процесс проходит в условиях пандемии COVID-19, особое внимание уделяется средствам индивидуальной защиты правоохранителей.

«Личный состав полностью обеспечен средствами защиты, однако из-за особенностей несения службы, сегодня в системе МВД больных коронавирусом 246 человек в сутки. Поэтому мы будем привлекать резервные группы правоохранителей центрального аппарата Нацполиции, курсантов вузов и полицейских из областных управлений», – подчеркнул он.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, в регионах созданы оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти в рамках проведения выборов.

«Чтобы повысить эффективность реализации формирования резервов, и непосредственного реагирования в рамках избирательной кампании планируется привлекать нашу авиацию. Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД - самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос», - сказал Гончаров.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что количество составленных административных протоколов и начатых уголовных производств за месяц избирательной кампании (сейчас 683 и 219) уже превышает в 12 и 18 раз соответственно, аналогичные показатели во время парламентских выборов.

«Основной задачей полиции во время избирательного процесса является контроль за тем, чтобы выборы прошли в рамках законности. Мы наладили координацию со всеми руководителями правоохранительных органов в регионах, чтобы обеспечить безопасность во время избирательной кампании так и самих выборов. С 12 октября по 1 ноября 2020 весь личный состав полиции будет работать в усиленном варианте служебной деятельности», - отметил председатель Нацполиции.

Как отметил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, благодаря помощи ГПСУ, ГосЧС и НГУ удалось сформировать оптимальную схему обеспечения общественной безопасности и порядка.

«Планируется привлечь более 75 тыс. полицейских, из которых на охрану избирательных бюллетеней – 47 тыс. Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на автодорогах государства будет привлекаться более 10 тыс. полицейских, это 2700 патрулей. С целью своевременного и качественного документирования правонарушений, связанных с избирательным процессом, и других сообщений граждан, запланировано дежурство 1200 усиленных следственно-оперативных групп», - сказал он.

Председатель ГосЧС Николай Чечеткин добавил, что для обеспечения надлежащего уровня пожарной безопасности и с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций во время подготовки и проведения местных выборов специалисты Службы спасения на территории всей страны осуществляют обследование объектов, на которых будут действовать избирательные участки.

Во время проверок спасатели прежде всего обращают внимание на состояние содержания эвакуационных путей, исправность противопожарного оборудования, наличие первичных средств пожаротушения и соответствующей документации, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением и тому подобное.