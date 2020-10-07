Восстановление экономического роста в Украине в следующие годы будет умеренным - 1,5% в 2021 и 3,1% в 2022 годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ.

Об этом сообщается в экономическом отчете Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии, передает УНИАН.

«Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политике в течение предыдущих лет. Падение ВВП Украины в 2020 году ожидается на уровне 5,5%, что меньше, чем во многих странах региона, однако восстановление экономического роста в Украине в следующие годы будет умеренным... Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранение макроэкономической стабильности», - сказано в документе.

Отмечается, что экономика Украины сильно пострадала от вспышки COVID-19 в 2020 году. В целом ВВП снизился на 11,4% в годовом выражении во втором квартале, в результате чего ВВП в первом полугодии снизился до 6,5%. Однако негативное воздействие оказалось менее серьезным, чем предполагалось изначально, поскольку полномасштабная изоляция продолжалась только с середины марта до начала мая и была заменена адаптивным карантином.

Согласно отчету Всемирного банка, внутренний спрос в Украине также поддерживался восстановлением реальной заработной платы (на 4,8% в годовом выражении в июне по сравнению с падением на 0,4% в апреле) и продолжающимся притоком денежных переводов. Улучшение условий торговли (за счет снижения цен на энергоносители и более высоких цен на железо) и сокращение импорта внесли свой вклад в профицит текущего счета в размере 4,8% ВВП в январе-июле.

«Это помогло сократить потребности во внешнем финансировании и восстановить международные резервы, которые на конец июля составили 28,5 млрд долларов, что покрывает около 4,6 месяца импорта в следующем году», - говорится в документе.

Согласно отчету Всемирного банка, в 2020 году в Украине ожидается дефицит бюджета в размере 5% ВВП. Существенные потребности в финансировании в течение 2020 года были удовлетворены за счет официального финансирования ЕС и МВФ в размере 2,7 млрд долл., а также выпуска 12-летних еврооблигаций на сумму 1,3 млрд долл. в июле.

Ожидается, что в 2020 году экономика Украины сократится на 5,5%, поскольку слабость в первом полугодии лишь частично компенсируется восстановлением внутреннего спроса во втором полугодии и положительным вкладом чистого экспорта.

«Базовый прогноз предполагает некоторое повторное введение ограничительных мер в ответ на «вторую волну» (с учетом того, что количество ежедневно регистрируемых случаев заболевания все еще увеличивается), и более медленные темпы реформ. Украина по-прежнему рассчитывает привлечь 2,9 млрд долл. дополнительного официального финансирования (от МВФ, ВБ и ЕС) до конца года. Если эти средства задержатся, правительству придется ограничить расходы или заимствовать больше внутри страны», - говорится в документе.

В будущем Всемирный банк ожидает, что рост ВВП Украины останется скромным и составит 1,5% в 2021 году, а к 2023 году вырастет примерно до 3,7%. В связи с недавним замедлением реформ ожидается, что инвестиции в основной капитал достигнут докризисного уровня только в конце 2022 года, а чистый экспорт продолжит замедлять рост в 2021 году.

Что касается макроэкономических рисков, Всемирный банк отмечает, что основные риски связаны с существенными потребностями Украины в финансировании в среднесрочной перспективе, при этом потребности в выплате долга оцениваются выше 7% ВВП в 2021 и 2022 годах.

«Инициатива правительства по увеличению минимальной заработной платы на 37% в 2021 году может привести к увеличению бюджетного дефицита до более 6% ВВП и увеличению общих финансовых потребностей до более чем 13% ВВП в 2021 году. Финансовые риски останутся высокими в среднесрочной перспективе, поэтому сдерживание текущего давления на расходы необходимо для поддержания бюджетного дефицита на более устойчивом уровне», - говорится в отчете Всемирного банка.