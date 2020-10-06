Многодетная семья священника не может собственными силами справиться с большими финансовыми затратами, которых требует лечение, и просит о помощи в восстановлении полуторагодовалого Кирилла.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Blago.church.ua, оказать помощь мальчику просят его родители – клирик Киевской епархии иерей Владимир Слободнюк и матушка Екатерина.

Кирилл нуждается в дорогостоящей реабилитации, в том числе за границей.

В семье воспитываются трое детей: 6, 3 года и 1,4. Самому меньшему поставили диагноз: фенилкетонурия (непереносимость белка), но поскольку определили заболевание с огромным опозданием, ребёнок ел обычную еду, и это привело к образованию микроцефалии: некоторые структуры головного мозга зажаты и блокируют даже физическое развитие. Сейчас у ребенка психомоторная задержка.

Малыш часто проходит курсы реабилитации, лечения и это дает результат – он уже может переворачиваться и понемногу сидеть. В ближайшее время ему необходимы реабилитация в НИИ «Детской и семейной психиатрии» у профессора Рахманова (Днепр), массажи, ЛФК, биорезонансная терапия, коррекция позвоночника, лечение у неврологов. Если Бог благословит, Кирилл отправится в центр Атлантис (Бельгия).

«Если ваше сердце расположено помочь, то во имя Божие сделайте доброе дело», – обращаются к неравнодушным людям родители Кирилла.

Помочь Кириллу можно тут.

Телефон мамы: (068) 786-73-20, Слободнюк Екатерина Сергеевна.