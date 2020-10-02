Голосование по месту пребывания людей, находящихся на самоизоляции, является самым проблемным вопросом местных выборов 25 октября 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко во время круглого стола «Местные выборы 2020 и COVID-19» 2 октября.

«Самый проблемный вопрос - это голосование по месту пребывания людей, находящихся на самоизоляции. Это то, что критически необходимо урегулировать на законодательном уровне. Но даже если это не будет урегулировано, то у нас предусмотрена процедура голосования по месту пребывания. Единственное, что мы урегулируем, - порядок осуществления этого голосования в понимании того, к кому мы сначала идем проводить это голосование, к каким збирателям, категориям, которые у нас сейчас предусмотрены, а соответственно, тех, кто находится на самоизоляции, наверное, во вторую очередь будут посещать. Я думаю , что мы выйдем из этой ситуации», - отметил Гевко.

При этом он выразил надежду, что Верховная Рада все-таки примет законопроект №4117 о внесении изменений в Избирательный кодекс и некоторые законодательные акты относительно особенностей организации, подготовки и проведения выборов в период карантина.

«Таким образом, удастся на должном уровне принять все меры для того, чтобы избиратели могли безопасно проголосовать, в частности те, кто находится на самоизоляции», - добавил Гевко.