Из печати вышел официальный богослужебный календарь Украинской Православной Церкви на 2021 год, содержащий сведения о праздниках, память святых и справочную информацию.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, официальный богослужебный календарь включает: месяцеслов, указания ежедневных евангельских и апостольских чтений, некоторые богослужебные указания, перечень чудотворных икон Божией Матери, обновленную справочнуюи контактную информацию об Украинской Православной Церкви (синодальные отделы, данные о епархиях, кафедральные соборы, монастыри, духовные учебные заведения, церковные СМИ, фотографии епископата Украинской Православной Церкви).

Кроме того, страницах календаря представлен перечень мужских и женских имен святых Православной Церкви, а также указаны основные юбилейные даты церковных событий и праздников, что будут отмечаться в 2021 году.

В издании также представлена фотолетопись служения Предстоятеля - Блаженнейшего Онуфрия.

Официальный церковный календарь Украинской Православной Церкви регламентирует случаи совмещения и переноса церковных праздников в соответствии с решением Календарной комиссии УПЦ, утвержденной Предстоятелем.

Календари Украинской Православной Церкви печатаются на украинском и русском языках.