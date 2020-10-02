Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в «офшоры». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.

Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их у аффилированного нерезидента. «Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы. Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделках, не учтенные наличные средства.

Продолжаются следственные действия.