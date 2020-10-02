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В Луганской области во всех храмах Северодонецка идет сбор гуманитарной помощи и средств пострадавшим от лесных пожаров.

Фото:sed-eparhia.com

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sed-eparhia.com, в результате пожаров люди остались без крова над головой, сгорели постройки возле храмов, есть погибшие.

«С глубокой скорбью узнавали новости о погибших и пострадавших в пожарах, о горе, которое принес людям огонь, – отметил управляющий Северодонецкой епархией митрополит Никодим. – Многие остались без крова, они опустошены и обессилены. Переживаем вместе с ними и молимся, чтобы Господь укрепил, послал утешение и помощь, а душам погибших – упокоение». Владыка призвал молиться о прекращении пожаров и о том, чтобы больше никто не пострадал в этой стихии.

Пожары, которые охватили Луганскую область, ужасают масштабами. Пострадали люди, огнем уничтожены сотни домов и храмовые постройки, 10 тысяч гектаров выжженной земли.

В пресс-службе епархии сообщили, что в поселке Лесная Дача на территории Кресто-Воздвиженского храма пожар уничтожил хозяйственные постройки. А при храме праведной Тавифы Иоппийской в поселке Вороново полностью сгорели подсобные помещения.

Храмы Северодонецка собирают гуманитарную помощь жителям близлежащих поселков, которые пострадали от пожара.

На сайте епархии сообщают, что есть также возможность перечислить деньги погорельцам.
ForUm

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