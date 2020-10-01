Направлен в суд обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, а именно директора Департамента оперативной деятельности Администрации Госпогранслужбы и начальника Центра выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины, которые обвиняются в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

«Следствием установлено, что в 2018 году бывшие чиновники были причастны к организации и осуществлению незаконного задержания Михаила Саакашвили, лишения его права на свободное передвижение и принудительной доставке к месту совершения передачи (реадмиссии) в Республику Польша», - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Относительно других высокопоставленных органов государственной власти, причастных к совершению указанного уголовного преступления досудебное расследование продолжается.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство - прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

10 сентября 2017 он попал на территорию Украины из Польши, не пройдя пограничного контроля. В сентябре суд признал его виновным в незаконном пересечении границы Украины. Кроме того, суд отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе о признании его беженцем.

25 октября 2017 года Саакашвили заявил, что получил от АПУ документы по вопросу лишения его гражданства, необходимые для обжалования в суде решения о лишении его гражданства Украины.

12 февраля 2018 военнослужащие Госпогранслужбы и представители Государственной миграционной службы задержали Саакашвили в Киеве и выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.

В октябре Главная военная прокуратура открыла уголовное производство о выдворении Саакашвили из Украины в феврале 2018 года.

Верховный суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша в феврале 2018 года.