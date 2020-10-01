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Митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим призвал подкрепить молитвой усилия спасателей, которые борются с пожарами в Луганской области.

Фото: Северодонецкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, владыка благословил 1 октября совершить акафистное пение Богородице перед иконой «Неопалимая купина». 

«Будем молиться, чтобы пожары как можно скорее утихли и перестали выжигать многострадальную луганскую землю. Сил спасателям и Божией помощи», – призвал митрополит Никодим.

За последние сутки пожары на Луганщине охватили 10 тыс гектаров. Всего зафиксировано 146 пожаров, из них потушено только 82. Есть погибшие и потерпевшие.
ForUm

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