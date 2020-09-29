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В день 79-й годовщины массовых расстрелов мирного населения нацистами в Киеве президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он возложил цветы к памятнику «Гражданам и военнопленным, расстрелянным нацистами в Бабьем Яру».

«Казненные в Бабьем Яру - это тысячи разрушенных человеческих судеб. Тысячи семей, которых истребили целыми поколениями. Тысячи полных страха детских глаз, которые не понимают, что их ведут убивать. Это тысячи напоминаний человечеству, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость. И тысячи доказательств, которые вопреки науке показывают, что далеко не у всех людей есть сердце», - сказал президент Украины.

Он отметил, что 79 лет назад в общее прошлое украинского и еврейского народов была вписана черная страница.

«Мы склоняем голову перед всеми жертвами Бабьего Яра. И не имеем права забыть эти страшные преступления. Никогда снова», - подчеркнул Зеленский.

В церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Кроме того, в присутствии главы государства министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко и член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Документ был подписан на месте будущего мемориала сразу после церемонии почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.
ForUm

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