также в разделеРелигия
В столичном Введенском монастыре отметили 600-летие явления иконы «Призри на смирение» 8
В Одессе отпраздновали день памяти преподобного Кукши 21
Предстоятель УПЦ принял участие в государственных мероприятиях в День памяти жертв Бабьего Яра 12
Митрополит Антоний объяснил, почему нужно всегда помнить о Боге 9
Митрополит УПЦ рассказал, почему Церковь чествует множество икон Богородицы 5
Митрополит Антоний объяснил, почему современному обществу не нужны счастливые люди 15
На Херсонщине начала работу конференция священников УПЦ по работе с молодежью 15
Епископ УПЦ рассказал, как научиться не бояться страданий 8
Митрополит Антоний объяснил, как Церковь должна взаимодействовать с новыми течениями в обществе 10
На Волыни опечатан храм УПЦ из-за попыток захвата активистами ПЦУ 9
Церковь молится об упокоении погибших в авиакатастрофе на Харьковщине 9
В Золочево дом священника УПЦ снова подвергся атаке вандалов 11
Президент наградил митрополита УПЦ орденом «За заслуги» 27
На Черниговщине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ 14
На Закарпатье и Житомирщине освящены новые храмы УПЦ 14
Митрополит Онуфрий рассказал, как государство должно относиться к Церквям 8
В РПЦ заметили исторические манипуляции в учебниках для украинских школьников 15
Полиция открыла дело против клирика ПЦУ, который угрожал убить священника УПЦ 11

В Запорожской области, в селе Михайло-Лукашово совершен чин на основание храма Украинской Православной Церкви.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, закладку первого камня в основание будущего храма совершил благочинный Вольнянского благочиния протоиерей Вячеслав Гончаренко, в сослужении настоятеля прихода иерея Вячеслава Рябчуна.

«С момента основания прихода святителя Михаила, первого Митрополита Киевского в селе Михайло-Лукашово в 2013 году, настоятель прихода иерей Вячеслав Рябчун проводил богослужения под открытым небом. Но в 2020 году, благодаря помощи благотворителей, началось сооружение храма», – сообщили в пресс-службе епархии.

В этот важный для верующих УПЦ села Михайло-Лукашово день настоятель прихода призвал общину усилить молитвы за благотворителей, благодаря которым началось возведение храма, по силе принимать участие в строительстве и молить Спасителя, «чтобы даровал возможность проводить богослужения в красивом, боголепном храме».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги