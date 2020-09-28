На Львовщине двое неизвестных снова угрожали клирику Львовской епархии УПЦ иерею Максиму Йоенко.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на law.church.ua, утром 28 сентября вандалы нанесли на забор надписи «Геть РПЦ» и «Золочев не Броды», а также забросали стены красной краской и зеленкой.

По словам священника Максим Йоенко, около шести утра семья услышала грохот на улице.

«Посмотрели на камеры и никого не увидели. Затем какой-то парень подошел к воротам и начал гнуть металл. Мы вышли, начали говорить с ним. В ответ он закричал: «убирайтесь отсюда, вы будете гореть!». Потом ушел », - рассказал священник.

Надписи с оскорблениями на заборе отец Максим обнаружил позже.

«Мы сначала не видели, что разрисованный забор, темно было. Затем вернулись и посмотрели на камерах. Увидели, что двое молодых людей в капюшонах то рисуют. Написали снова свое «Геть РПЦ, Золочев не Броды». А еще вагончик забросали краской и зеленкой. Ни краска, ни зеленка, правда, не разбились. Мы вызвали полицию », - сказал священнослужитель.

Он также сообщил, что в это же утро оскорбительные надписи оставили на фасаде магазина детских игрушек, который арендует прихожанин УПЦ. Это также уже не первый случай вандализма в отношении этого здания.

Как сообщалось ранее, в июле в Золочеве началась травля клирика Львовской епархии УПЦ иерея Максима Йоенко. Ворота расписали угрозами и нацистской символикой, рядом с его домом провели «вече» против УПЦ, самому священнику и его семье предложили покинуть город.

Позже боевики Львовского Нацкорпуса в масках молотками разрушили забор, установленный вокруг дома.

В начале августа Львовский Нацкорпус взял ответственность за нападение на дом священника в Золочеве и пригрозил новым.

Юридический отдел УПЦ заявил, что местные власти нарушают конституционные права верующих УПЦ, их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса.